На проспекте Кима поднялся асфальт из-за прорыва трубы

Дефект обнаружили в результате испытания теплосетей.

На проспекте Кима прорвало трубу с горячей водой. Очевидец опубликовал видео на YouTube канале, информацию о случившемся Piter.TV подтвердили в "Теплосети Санкт-Петербурга".

Сегодня, 29 июля, теплосеть в Василеостровском районе проверяли на плотность и прочность. Температура воды не превышает 40 градусов. В ходе диагностике было обнаружено технологическое нарушение у дома №4.

По словам очевидца, из-за горячей воды поднялся асфальт. По информации нашего источника, площадь разлива составляет 50 кв. метров, припаркованных машин там не оказалось. Опасное место оградили.



На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организовываются ремонтные работы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во время ливня на Наличной затопило 16-этажный дом.

Фото: YouTube / GameTash