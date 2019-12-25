Вакцинация снижает риск заболеть коронавирусом в Петербурге в 20 раз

При этом вакцинация не исключает возможности заболеть.

Риск заболеть коронавирусом после полного цикла вакцинации снижается в 20 раз. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Вакцинированные тоже попадают в стационары, но чаще всего это граждане, которые успели сделать только первую прививку или только-только сделали вторую.

По словам проректора Первого меда по учебной работе Андрея Яременко, в их больнице количество вакцинированных составляет 10%. Они переносили заболевание максимум в средней степени тяжести. При этом также сегодня стало известно о том, что в Петербурге несколько привитых людей с сопутствующими заболеваниями умерли от коронавируса

Один из разработчиков "Спутника V" из Центра Гамалеи Владимир Гущин ранее говорил о том, что у получивших 2 дозы вакцины в 14 раз снижается риск перенести заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме.

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