В "Водоканале" рассказали о причинах подтоплений после дождя в Петербурге

Самый сильный дождь прошел в Кронштадте.

Система водоотведения Петербурга справилась с осадками 28-го июля. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Максимальную интенсивность дождя зафиксировали в Кронштадтском районе. За 20 минут там выпало 19,06 мм осадков. В других районах показатель варьировался от 10 до 19 мм. Сильный дождь также прошел в Приморском, Колпинском, Московском и Курортном районах.

Точечные скопления воды наблюдались на пересечении Богатырского и Шуваловского проспекта. Воды было так много, что мужчина решил прокатиться на сапсерфе. Канализационные сети рассчитаны на интенсивность не выше 7,2 мм за 20 минут. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 минут возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети. Но вода в течение 20 минут уходит.

В целом в "Водоканале" считают, что система водоотведения справилась. На модернизированные участки, на которых в прошлые годы были подтопления, горожане не жаловались. Среди них, например, улица Есенина около проспекта Просвещения, угол Лиговского и Воздухоплавательной.

Всего на горячую линию поступило 57 жалоб. 26 из них касались северо-западной части Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ваня Сидоров