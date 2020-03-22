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В Петербурге на затопленной улице заметили сап-серфера

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Мужчина решил поплавать прямо по проезжей части, где также в этот момент проезжали автомобили и общественный транспорт.

Перекресток Богатырского и Шуваловского проспектов в Петербурге после ливня затопило настолько, что по улице смог прокатиться сап-серфер. Видео появилось в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте".

Мужчина решил поплавать прямо по проезжей части, где также в этот момент проезжали автомобили и общественный транспорт.

Также вчера вечером после дождя петербуржцы увидели радугу.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Паша Осирис)

Теги: богатырский проспект, сап-серфер, шуваловский проспект
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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