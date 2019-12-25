Роспотребнадзор: в Верхнем Суздальском озере можно купаться

По санитарным показателям для купания подходит только одно озеро в Петербурге.

Специалисты Роспотребнадзора выявили одно озеро в Петербурге, в котором можно купаться. Речь идет о Верхнем Суздальском озере недалеко от станции метро "Озерки". Об этом сообщила пресс-служба ведомства 29 июля.

Специалисты отобрали 240 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Всего было проверено состояние воды у 24 пляжей. Только у одно из них показатели соответствовали требованиям санитарного законодательства. В связи с этим акватории не рекомендуются для купания. В ином случае есть угроза заражения кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Отметим, что Верхнее Суздальское озеро крайне популярно у петербуржцев. В жаркую погоду там много посетителей даже в будний день. В прошлом году там появилось новое общественное пространство.

Фото: Piter.TV