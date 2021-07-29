В Петербурге полиция нашла врачей, делавших липовые сертификаты вакцинации от коронавируса

Медсестра уничтожала неиспользованный препарат, после чего заполняла все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении. Сведения о вакцинации, как и положено, отражались в сервисе "Госуслуги".

В Петербурге полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Курортного района 30 июня обратился местный житель. Он сам признался, что решил получить справку об отрицательном ПЦР-тесте, не сдавая анализы. Он нашел Telegram-канал, где предлагали справку за несколько тысяч рублей. Но после переведенных им средств канал заблокировали, администратор перестал выходить на связь. Петербуржец обратился в полицию.

В результате расследования полиция выяснила, что к противоправной деятельности могут быть причастны реальные медики. Сначала полицейские установили лицо, причастное к обману петербуржца. Им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга. В его квартире нашли печати медицинских учреждений, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами.

Подозреваемый сообщил данные клиентов, которым делал липовые сертификаты о вакцинации от СOVID-19 и указал медучреждения, где ему помогали в получении документов.

В организации аферы подозревается 31-летняя врач, сожительница задержанного мужчины. К противоправной деятельности она также привлекла 53-летнюю медсестру, которая уничтожала неиспользованный препарат заполняла документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении. Сведения о вакцинации отражались в сервисе "Госуслуги".

В общей сложности такой услугой воспользовались десятки граждан.

В начале июля по факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три уголовных дела.

Видео: МВД