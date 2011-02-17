Муж петербурженки, прогнавшей детей-инвалидов с площадки, пожаловался на угрозы

Незнакомцы звонят и обещают сжечь машину.

Муж агрессивной петербурженки, которая прогнала детей-инвалидов с игровой площадки у ЖК "Балтийская жемчужина", пожаловался на угрозы со стороны незнакомцев. Об этом пишет 78.ru.

По словам мужчины, на телефоны его и супруги поступают звонки. Незнакомые люди угрожают их здоровью и жизни. Кто-то пообещал сжечь машину.

В правоохранительные органы супруги пока не обращались. Мужчина считает, что это малоэффективно.

Неприятный инцидент произошел 26 июля. Жительница ЖК "Балтийская жемчужина" выгнала детей с особенностями развития с игровой площадки. По словам женщины, они пугают других детей.

Сотрудники Центра помощи детям с расстройствами аутистического спектра написали заявление в полицию об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов". Проверку проводит также прокуратура.

Ранее мы писали, что власти Петербурга окажут помощь детям-инвалидам, которых прогнали с игровой площадки.

Фото: pexels.com