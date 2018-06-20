Что произошло в Петербурге 12 апреля

Piter.tv публикует будничную подборку главных происшествий в Петербурге за последние сутки.

1) Авария собрала большую пробку на пересечении Говорова и Стачек На пересечении улицы Маршала Говорова и проспект Стачек стояла разбитая иномарка. В сторону центра города собралась большая пробка.

2) В Петербурге гей упал с большой высоты после ссоры с любимым Под окнами одного из домов на Кушелевской дороге нашли тело 30-летнего мужчины по имени Владимир с травмами, характерными для падения с высоты.

3) На Ропшинском шоссе иномарка попала под автобус На участке дороги столкнулись "Хендай" и автобус. В результате ДТП иномарка оказалась под колесами общественного транспорта. На месте работали спасатели и сотрудники скорой помощи.

4) В сети появилось видео обрушения потолка в петербургском аквапарке Инцидент произошел в минувший четверг, 11 апреля, в аквапарке в ТЦ "Родео Драйв". Происшествие случилось женской душевой заведения.

5) Неизвестные связали и ограбили пенсионерку в Петербурге В квартиру пенсионерки ворвались два незнакомца. Грабители применили физическую силу по отношению к пожилой женщине. Они связали ее и похитили мобильный телефон.