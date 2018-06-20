Инцидент произошел в женской душевой заведения.

В пятницу, 12 апреля, в сети появилось видео обрушения потолка в петербургском аквапарке. Видеоролик опубликовали горожане в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербург".

Напомним, что инцидент произошел в минувший четверг, 11 апреля, в аквапарке в ТЦ "Родео Драйв". Происшествие случилось женской душевой заведения. По словам правоохранителей, никто не пострадал.

Однако, посетители аквапарка возмущены поведением администрации заведения. По словам горожан, на место происшествия никто не пришел и не обеспокоился состоянием людей.

Поражает то что нас не спросили, испугались мы , нет , нужно ли нам успокоительное как мы себя чувствуем , сотрудница сразу принялась разбирать завалы, я сказала что нужно помнить о правилах безопасности и вообще то наверху висят оголённые провода, только это заставило ее притормозить процесс. Естественно я вышла с ребенком и стала одеваться. Видел я снимала когда ребенок уже был в безопасности и одет. Выйдя из аквапарка я не увидела никакой реакции от персонала как будто у них это норма рассказывает постоялец аквапарка

Кроме того, горожане заявили, что при обрушении с потолка свисали оголенные провода. Стоит отметить, что вокруг была вода. Также посетитель утверждают, что "на момент приезда полиции персонал заведения замели следы обрушения".

На кадрах видно, что на месте обрушения валяется гипсокартон , железные перекрытия и оголённые провода.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге таксист пробрался в квартиру горожанки и попытался ее изнасиловать

Видео:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк