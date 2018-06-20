К счастью, петербурженка оказала активное сопротивление.

В Петербурге таксист пробрался в квартиру горожанки и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на проспекте Передовиков. Как оказалось, 21-летняя петербурженка ночью поймала попутку, чтобы доехать до дома. В итоге, когда девушка вышла из около Hyundai Solaris и вошла в свою квартиру, то следом за ней ворвался таксист.

Мужчина намеревался изнасиловать горожанку, но так оказала сопротивление, и таксист убежал.

Петербургские полицейские разыскивают злоумышленника.

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