Ревнивая воспитательница детсада ударила ножом своеого сожителя

Пострадавший выжил, однако получил тяжелый вред здоровью.

Прокуратура Выборгского района направила в суд дело воспитательницы детского сада, напавшей на своего сожителя с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, преступление было совершено в январе этого года. В ходе пьяной ссоры обвиняемая приревновала своего гражданского мужа к другой женщине и на эмоциях ударила того ножом в грудь. Пострадавший выжил, однако получил тяжелый вред здоровью.

Прокуратура выдвинула ей обвинение за нападение на человека, а также предъявила иск о взыскании стоимости лечения пострадавшего.

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