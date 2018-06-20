Неизвестные связали и ограбили пенсионерку в Петербурге

Добычей злоумышленников стал телефон.

Накануне в полицию Невского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина и заявила об ограблении. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что 11 апреля около 12:40 к ней в квартиру ворвались два незнакомца. Грабители применили физическую силу по отношению к пожилой женщине. Они связали ее и похитили мобильный телефон. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителей разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге студентка колледжа дала отпор грабителю с ножом.

Фото: Piter.TV