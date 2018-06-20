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Неизвестные связали и ограбили пенсионерку в Петербурге
Сегодня, 9:49
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Alena_Zinovieva

Неизвестные связали и ограбили пенсионерку в Петербурге

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Добычей злоумышленников стал телефон.

Накануне в полицию Невского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина и заявила об ограблении. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что 11 апреля около 12:40 к ней в квартиру ворвались два незнакомца. Грабители применили физическую силу по отношению к пожилой женщине. Они связали ее и похитили мобильный телефон. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителей разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге студентка колледжа дала отпор грабителю с ножом.

Фото: Piter.TV

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Теги: кража мобильного телефона, ограбление, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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