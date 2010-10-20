В Пулково полиция раскрыла кражу мобильного телефона стоимостью около 40 тыс. рублей

В четверг, 10 марта, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона.
В дежурную часть транспортной полиции обратилась пассажирка рейса "Санкт-Петербург – Москва" и заявила, что ее телефон пропал. Смартфон исчез в дамской комнате, где она оставила сумку по невнимательности. Ущерб оценили в 40 тыс. рублей.
На месте происшествия и в столе находок пропажу не нашли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленницу, причастную к краже. Ею оказалась 53-летняя жительница Оренбурга. Женщина летела в Мурманск с пересадкой в Петербурге. В дамской комнате она заметила на держателе для туалетной бумаги мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она присвоила его себе. После чего отправилась в Мурманск.
Злоумышленницу задержали сотрудники Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте. Отрицать кражу женщина не стала. По возбужденной статье о краже ей грозит до 5 лет лишения свободы. Похищенное передадут владелице.
Фото: Piter.tv
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