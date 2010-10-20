В Пулково полиция раскрыла кражу мобильного телефона стоимостью около 40 тыс. рублей

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье о краже, максимальное наказание по которой лишение свободы до пяти лет.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась пассажирка рейса "Санкт-Петербург – Москва" и заявила, что ее телефон пропал. Смартфон исчез в дамской комнате, где она оставила сумку по невнимательности. Ущерб оценили в 40 тыс. рублей.

На месте происшествия и в столе находок пропажу не нашли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленницу, причастную к краже. Ею оказалась 53-летняя жительница Оренбурга. Женщина летела в Мурманск с пересадкой в Петербурге. В дамской комнате она заметила на держателе для туалетной бумаги мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она присвоила его себе. После чего отправилась в Мурманск.

Злоумышленницу задержали сотрудники Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте. Отрицать кражу женщина не стала. По возбужденной статье о краже ей грозит до 5 лет лишения свободы. Похищенное передадут владелице.

Фото: Piter.tv