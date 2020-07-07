В Александровском парке после объятий с незнакомцем актер остался без телефона

Инцидент произошел ночью в Александровском парке, когда у пострадавшего незнакомец спросил дорогу, а затем обнял его.

В субботу, 12 июня, артист театра имени Акимова стал жертвой карманника в Петербурге. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью в Александровском парке, когда у пострадавшего незнакомец спросил дорогу, а затем обнял его. Спустя время мужчина обнаружил, что у него пропал телефон почти за девять тысяч рублей. Преступника разыскивает полиция.

Недавно Piter.tv писал о похожем случае. У петербургского писателя Александра Пелевина тоже украли смартфон. Инцидент произошел, когда мужчина отмечал свою победу в литературном конкурсе. Около одного из баров к нему подошел доброжелательный кавказец, который мило побеседовал с ним, а затем крепко обнял и скрылся на автомобиле.

В Петербурге обворовали участника ПМЭФ из Италии.

Фото: pixabay.com

