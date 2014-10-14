У Пелевина украли телефон около бара в Петербурге

После празднования победы на премии "Национальный бестселлер" у автора исчез гаджет. Пропажу смартфона писатель обнаружил, когда отправился домой.

У петербургского писателя Александра Пелевина украли смартфон. Об этом автор сообщил в своем Twitter.

Инцидент произошел, когда мужчина отмечал свою победу в литературном конкурсе. Около одного из баров к нему подошел доброжелательный кавказец, который мило побеседовал с ним, а затем крепко обнял и скрылся на автомобиле. Пелевин обнаружил пропажу не сразу, а лишь по пути домой. Сегодня мужчина обратиться в полицию и напишет заявление о краже.

Напомним, что в Северной столице вручили премию "Национальный бестселлер". Решать судьбу участников шортлиста пришлось почетному председателю жюри, члену правления Союза писателей России - Григорию Ивлиеву.

Ранее на Piter.tv сообщили, что задержана уборщица городской больницы, обокравшая 95-летнюю петербурженку.

Фото: ВКонтакте / Издательский дом "Городец"