В Петербурге вручили премию "Национальный бестселлер"

Победителем премии стал Александр Пелевин.

Церемония вручения литературной премии "Национальный бестселлер" прошла в Петербурге 29 мая.

В жюри вошли актриса Татьяна Друбич, лидер группы "Альянс" Игорь Журавлев и писатель, обладатель премии "Нацбест" Михаил Елизаров. Решать судьбу участников шортлиста пришлось почетному председателю жюри члену правления Союза писателей России Григорий Ивлиеву.

Победителем премии стал роман Александра Пелевина "Покров-17". Произведение рассказывает о журналисте Андрее Тихонове, который в 1993 году оказывается в закрытом городе Покров-17.

В короткий список "Нацбеста" ранее вошли книги двух петербургских писателeй.

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