Роман "Земля" Елизарова получил премию "Нацбест"

Торжественного вручения премии не было.

В текущем году торжественное вручение литературной премии "Национальный бестселлер" в Петербурге решили не проводить и перенесли премию в онлайн.

Некоторым показалось, что быстрое оглашение имени победителя нивелировало все старания литераторов, критиков, писателей, жюри и всех, кто был причастен к премии. Так, на первом этапе составляется список из 40 российских книг, в который попадают как известные авторы, так и новички. Далее эксперты составляют рецензии, спорят и обсуждают прочитанное. Обычно финал проходит в "Астории" или на Новой сцене Александринского театра.

В этом году лауреатом стал Михаил Елизаров с романом "Земля".

Ранее мы писали, что с Little Big будут судиться по делу о плагиате.

Фото: vk.com/m_elizarov