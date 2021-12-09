Премию "Нацбест" в 2022 году вручать не будут

При этом оценки Большого жюри опубликованы.

Оргкомитет решил отказаться от вручения литературной премии "Национальный бестселлер" в 2022 году. Такое сообщение было опубликовано на сайте премии 11 апреля.

Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" принял решение в 2022 году не присуждать премию за лучшую книгу и отказаться от торжественной церемонии вручения, а также не формировать Малое жюри и Короткий список, вместо которого объявляются итоги голосования. говорится в сообщении.

При этом у посетителей сайта есть возможность ознакомиться с таблицей голосов Большого жюри, списком финалистов и комментарием к итогам голосования. В короткий список вошли: "Фашисты" Кирилла Рябова, "Хроника Горбатого" Софии Синицкой, "Типа я" Ислама Ханипаева, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Бубуш" Юлии Кисиной, "Капибару любят все" Сергея Авилова.

Премия "Национальный бестселлер" вручается с 2001 года. В 2021 году победителем премии стал роман Александра Пелевина "Покров-17".

Фото: Pixabay