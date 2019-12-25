Леонид Юзефович получил премию "Большая книга" за 2021 год

Евгений Водолазкин входил в шорт-лист премии с книгой "Оправдание острова".

В четверг, 9 декабря, стали известны результаты сезона 2020-2021 годов литературной премии "Большая книга". Леонид Юзефович с романом "Филлэлин" занял первое место.

Майя Кучерская с книгами "Лесков. Прозеванный гений" и "Молодая гвардия" заняла второе место. Тройку замыкает "Вечной мерзлоты" и "Рубежа" Виктор Ремизов. Победитель премии получит 3 млн рублей, за второе место вручат 1,5 млн, за третье – 1 млн рублей.

Отметим, что Евгений Водолазкин входил в шорт-лист премии с книгой "Оправдание острова".

Напомним, что это третья победа Юзефовича в премии "Большая книга". Впервые он стал победителем в 2009 году с романом "Журавли и карлики", во второй раз был награжден в 2016 году за документальный роман "Зимняя дорога".

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Фото: pexels

