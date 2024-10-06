В Пушкине раздали литературные премии имени Александра Беляева

В 2024 году в номинации "За лучшую научно-популярную книгу" победителем стал писатель Вадим Панов с книгой "Симулятор безумия. Как четвертая промышленная революция превратит Homo Sapiens в Homo Servus?".

В воскресенье, 6 октября, в Доме культуры города Пушкина прошел ежегодный Беляевский фестиваль, в рамках которого были объявлены лауреаты литературной премии имени Александра Беляева, пишет "Петербургский дневник".

Церемонию открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, который передал участникам приветствие от губернатора Александра Беглова. Казарин подчеркнул важность моделирования будущего и популяризации современных технологий.

Эксперты отмечают, что в последние годы научно-популярная литература в России переживает подъем: о ней много пишут, говорят и спорят. Издается около двух десятков научно-популярных журналов, проводятся тематические фестивали, лекции и встречи с авторами научно-популярной литературы собирают большие аудитории. В условиях постоянной нестабильности научно-популярная литература возвращает людям ощущение перспективы, указывает путь из прошлого в будущее. Она демонстрирует, что копилка человеческих знаний о мире постоянно пополняется, несмотря на кризисы и войны.

На церемонии вручения Белевской премии в Пушкине присутствовало несколько десятков представителей интеллектуальной элиты Санкт-Петербурга – писатели, издатели, переводчики, государственные служащие, IT-предприниматели и общественные деятели.

В 2024 году в номинации "За лучшую научно-популярную книгу" победителем стал писатель Вадим Панов с книгой "Симулятор безумия. Как четвертая промышленная революция превратит Homo Sapiens в Homo Servus?". Компанию ему составила Людмила Синицына с изданием "Шаг вправо, шаг влево: от Америки до Борнео". В номинации "За лучший перевод просветительской книги" победил переводчик Валентин Фролов, переведший на русский язык книгу Робина Эндрюса "Супервулканы. Неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях Вселенной".

В специальной номинации для редколлегий СМИ и цифровых медиа победил Военный музей Карельского перешейка, выпустивший ряд книг о блокаде Ленинграда. Номинацию "Памяти писателя Андрея Балабухи" получили Михаил Лазарев и Дарья Шафран.

Ранее мы сообщили о том, что Петербургский исторический форум состоится в СПбГУ.

Фото: Иван Свириденко/ "Петербургский дневник"