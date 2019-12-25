Петербургский исторический форум состоится в СПбГУ

В рамках форума запланировано проведение пяти пленарных заседаний, а также всероссийского межвузовского симпозиума "Проблемы исторического образования в современной России".

III Международный Петербургский исторический форум, который пройдет в СПбГУ, соберет ученых из 27 стран мира и 50 регионов России.

В год 300-летия университета и Российской академии наук главной темой форума станет "Человек творит историю". Основные цели мероприятия включают представление современных направлений исторической науки и обсуждение вопросов практического использования исторических знаний.

Торжественное открытие состоится сегодня в актовом зале СПбГУ. В рамках форума запланировано проведение пяти пленарных заседаний, а также всероссийского межвузовского симпозиума "Проблемы исторического образования в современной России".

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Фото: Piter.TV