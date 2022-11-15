Будущее медицинского туризма обсудили в Петербурге

Форум состоялся 2 октября в рамках XII Петербургского международного форума здоровья.

В Петербурге прошел II Петербургский экспертный форум по медицинскому и оздоровительному туризму, организованный Агентством медицинского туризма. Мероприятие собрало представителей медицинских учреждений, бизнес-сообщества и государственных органов, став важным местом для обсуждения актуальных вопросов развития медицинских услуг и их интеграции в туристическую отрасль, пишет spb.aif.ru.

Форум состоялся 2 октября в рамках XII Петербургского международного форума здоровья. Среди участников были заместитель председателя комитета по развитию туризма Илья Баннов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Алексей Терешин и депутат Законодательного Собрания Петербурга Дмитрий Дмитриев.

Генеральный директор Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма Светлана Белова подчеркнула на открытии Форума, что она надеется, что это мероприятие станет традиционным и будет ежегодно собирать ведущих экспертов и профессионалов отрасли, способствуя обмену опытом, открытию новых возможностей и развитию инноваций в медицинском и оздоровительном туризме. Она выразила уверенность, что дискуссии на высоком профессиональном уровне станут источником новых идей, укрепления сотрудничества и реализации перспективных проектов, направленных на улучшение жизни людей и процветание города.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская гастрономия привлекает туристов.

Фото: Piter.TV