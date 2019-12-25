Петербургская гастрономия привлекает туристов

Такое признание положительно влияет на экономику города.

Гастрономия Петербурга привлекает множество туристов, становясь для многих главной причиной посетить Северную столицу, пишет "Петербург2".

В 2023 году около полутора миллионов путешественников признались, что посещение разнообразных кафе, баров и ресторанов Петербурга было основным мотивом для их визита. Многие также отметили, что это стало дополнительным решающим фактором при планировании поездки.

Такое признание положительно влияет на экономику города. Только за 2023 год посетители заведений общественного питания Петербурга принесли в казну города более 92 миллиардов рублей.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работает около 9500 объектов гастрономического туризма. Среди них около 2000 ресторанов, 3800 кафе, 900 баров, 100 столовых. Здесь можно попробовать блюда 75 кухонь по географическим, национальным и специализированным кулинарным направлениям.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 28% вырос спрос на ремонт и обслуживание компьютеров.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)