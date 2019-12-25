В Петербурге на 28% вырос спрос на ремонт и обслуживание компьютеров

В сентябре спрос на услуги по ремонту и обслуживанию компьютеров в Петербурге увеличился на 28% по сравнению с началом 2024 года, согласно данным "Авито Услуг".
Наиболее заметный рост наблюдался в услугах по восстановлению утраченных файлов (на 212%). Также значительно возрос спрос на удаление вирусов (+123%) и установку антивирусных программ (+105%).
Кроме того, на 127% увеличился интерес к оптимизации и увеличению скорости работы компьютеров, а также к абонентскому обслуживанию IT-инфраструктуры для бизнеса.
Эксперты объясняют эту динамику началом делового сезона, когда компании обновляют программные продукты и сервисы, требующие повышенных мощностей и скоростей.
Ранее мы сообщили о том, что стоимость новостроек в Петербурге упала на 2,6%.
Фото: Pxhere
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