Стоимость новостроек в Петербурге подешевели на 2,6%

Эксперты считают, что изменения связаны с ограничениями в условиях программ "Семейная ипотека" и "IT-ипотека".

В III квартале 2024 года девелоперы начали снижать цены на новостройки в Петербурге. Эксперты "Домклик" зафиксировали падение в размере 2,6% и связывают эту тенденцию с ограничениями при получении семейной и IT-ипотеки. Некоторые девелоперы отрицают массовые снижения цен, заявляя, что речь идет либо об отдельных локациях, либо о неликвидных проектах.

В Петербурге, согласно данным "Домклик", стоимость новостроек снизилась на 2,6%, в то время как в Москве падение составило всего 0,5%. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости по стране увеличилась на 1,8%, достигнув 186 тысяч рублей. Эксперты считают, что изменения связаны с ограничениями в условиях программ "Семейная ипотека" и "IT-ипотека".

Директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи заметил, что неопределенность в отношении финансирования семейной ипотеки привела к росту спроса. Сбербанк временно приостановил выдачу по этой программе, а другие банки повысили первоначальный взнос. Как пояснил Лейпи, многие заявления о том, что лимиты скоро будут исчерпаны и выдачи по программе прекратятся, спровоцировали очередную волну спроса. В сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составляло около 6,6 тысяч, тогда как в августе этот показатель находился на уровне 5,5 тысяч.

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Фото: Piter.TV