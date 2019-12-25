Росгвардеец из Петербурга попал в тройку лучших фантастов современности

Петербуржец уступил лишь Стивену Эриксону и Стивену Кингу.

Сотрудник отдела вневедомственной охраны по Калининскому району Петербурга, прапорщик полиции Алексей Абрамов стал лауреатом Международной литературной премии имени Станислава Лема. Петербуржец занял третье место, уступив лишь канадскому писателю Стивену Эриксону и всемирно известному писателю Стивену Кингу. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Литературный фестиваль в этом году проходил с 26 по 28 ноября. В онлайн-проекте могли принять участие литераторы со всего мира. Алексей Абрамов представил детское фэнтези "Подземелье в облаках". Эта книга является продолжением ранее изданных прапорщиком сказок "Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани", а также "Океан над головой. Служба ведьминой доставки".

В основе сюжета новой книги – приключения двух девочек, попавших в сказочный мир. Прообразами маленьких героинь стали дочери автора.

Старший полицейский группы задержания прапорщик полиции Алексей Абрамов служит в вневедомственной охране более 25 лет. Несмотря на то, что его основная сфера деятельности не связана с творчеством, он активно публикует книги, которые становятся хитами продаж на "ЛитРес.ру". Недавно Абрамов стал кандидатом в члены Интернационального Союза писателей.

Ранее мы писали, что Джонсон, Йоханссон и Хиддлстон получили People"s Choice Awards.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти