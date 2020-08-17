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В короткий список "Нацбеста" вошли книги двух петербургских писателй
Сегодня, 21:58
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smirenny

В короткий список "Нацбеста" вошли книги двух петербургских писателй

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Финалистами литературной премии «Нацбест» стали дебютанты Вера Богданова и Даниэль Орлов

В среду, 14 апреля, в ТАСС прошла пресс-конференция, на которой был объявлен короткий список конкурса Национального бестселлера – 2021.

В шорт-лист вошли шесть книг, в том числе два произведения, вышедших из-под пера петербургских писателей Александра Пелевина и Даниэля Орлова.

  • Михаил Гиголашвили, "Кока"
  • Александр Пелевин, "Покров-17"
  • Вера Богданова, "Павел Чжан и прочие речные твари"
  • Мршавко Штапич, "Плейлист волонтёра"
  • Даниэль Орлов, "Время рискованного земледелия"
  • Ивана Шипнигов, "Стрим"

Три из шести книг написали дебютанты, два автора (как раз петербургские) условно молодые писатели, потому как Пелевин два года назад уже был в финале с книгой "Четверо". Все остальные прошли в финал в первые раз. Еще два произведения из списка были номинированы в виде рукописи, одно из них нашло своего издателя. 

Ранее мы писали, что писательница Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей.

Фото: Pixabay

Теги: нацбест, премия нацбест
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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