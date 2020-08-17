В короткий список "Нацбеста" вошли книги двух петербургских писателй

В среду, 14 апреля, в ТАСС прошла пресс-конференция, на которой был объявлен короткий список конкурса Национального бестселлера – 2021.
В шорт-лист вошли шесть книг, в том числе два произведения, вышедших из-под пера петербургских писателей Александра Пелевина и Даниэля Орлова.
- Михаил Гиголашвили, "Кока"
- Александр Пелевин, "Покров-17"
- Вера Богданова, "Павел Чжан и прочие речные твари"
- Мршавко Штапич, "Плейлист волонтёра"
- Даниэль Орлов, "Время рискованного земледелия"
- Ивана Шипнигов, "Стрим"
Три из шести книг написали дебютанты, два автора (как раз петербургские) условно молодые писатели, потому как Пелевин два года назад уже был в финале с книгой "Четверо". Все остальные прошли в финал в первые раз. Еще два произведения из списка были номинированы в виде рукописи, одно из них нашло своего издателя.
Ранее мы писали, что писательница Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей.
Фото: Pixabay
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