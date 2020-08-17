В короткий список "Нацбеста" вошли книги двух петербургских писателй

Финалистами литературной премии «Нацбест» стали дебютанты Вера Богданова и Даниэль Орлов

В среду, 14 апреля, в ТАСС прошла пресс-конференция, на которой был объявлен короткий список конкурса Национального бестселлера – 2021.

В шорт-лист вошли шесть книг, в том числе два произведения, вышедших из-под пера петербургских писателей Александра Пелевина и Даниэля Орлова.

Михаил Гиголашвили, "Кока"

Александр Пелевин, "Покров-17"

Вера Богданова, "Павел Чжан и прочие речные твари"

Мршавко Штапич, "Плейлист волонтёра"

Даниэль Орлов, "Время рискованного земледелия"

Ивана Шипнигов, "Стрим"

Три из шести книг написали дебютанты, два автора (как раз петербургские) условно молодые писатели, потому как Пелевин два года назад уже был в финале с книгой "Четверо". Все остальные прошли в финал в первые раз. Еще два произведения из списка были номинированы в виде рукописи, одно из них нашло своего издателя.

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Фото: Pixabay