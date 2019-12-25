Премию "Нацбест" перенесли на осень из-за коронавируса

Литературную премию традиционно вручают в Петербурге.

Ежегодную всероссийскую литературную премию "Национальный бестселлер" перенесли на осень из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на официальном сайте.

Шорт-лист премии станет известен, как и планировалось, 16 апреля. Вместо пресс-конференции объявление проидёт на сайте.

Напомним, что "Нацбест" впервые состоялся в Петербурге в 2001 году. Премию вручают за лучший роман на русском языке. Среди известных лауреатов прошлых лет — Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин.

Ранее мы сообщили, что пробник "Тотального диктанта" пройдет в онлайн-формате.

Фото: Pixabay