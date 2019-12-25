Премию "Нацбест" перенесли на осень из-за коронавируса

Ежегодную всероссийскую литературную премию "Национальный бестселлер" перенесли на осень из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на официальном сайте.
Шорт-лист премии станет известен, как и планировалось, 16 апреля. Вместо пресс-конференции объявление проидёт на сайте.
Напомним, что "Нацбест" впервые состоялся в Петербурге в 2001 году. Премию вручают за лучший роман на русском языке. Среди известных лауреатов прошлых лет — Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин.
Ранее мы сообщили, что пробник "Тотального диктанта" пройдет в онлайн-формате.
Фото: Pixabay
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