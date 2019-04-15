Пробник "Тотального диктанта" пройдет в онлайн-формате

Он состоится уже завтра.

В этом году "Тотальный диктант" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был перенесен. Однако завтра, 4 апреля, его репетиция пройдет в онлайн-формате.

Мероприятие ежегодно проходит в России и других странах с целью популяризации грамотности.

В 2020-м году "Диктант" перенесли на 17 октября, но завтра каждый желающий сможет попробовать себя на знание языка в тестовом режиме. Онлайн-марафон начнется в 9:00 по московскому времени и продлится до 16:00. Все подробности можно узнать на сайте "Тотального диктанта".

В 2019 году в нем приняли участие более 236 тыс. человек из 81 страны.

Фото: Анна Ненашева