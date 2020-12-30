Это будет трогательная история любви ребенка к своей игрушке.

Английская писательница Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей под названием "Рождественская свинья". Книга появится в продаже 12 октября на английском и еще более чем на 20 языках. Об этом сообщается на сайте писательницы.

"Рождественская свинья" расскажет читателям трогательную историю о любви мальчика Джека к своей игрушке – поросенку, который в канун Рождества таинственным образом исчезает. Джеку предстоит отправиться в волшебное путешествие, чтобы спасти лучшего друга. Сюжет этой книги не связан с предыдущими произведениями писательницы.

Джоун Роулинг является автором семи книг о волшебнике Гарри Поттере. Они разошлись тиражом более 500 млн экземпляров и были переведены на 80 языков.

По романам писательницы сняты 8 фильмов. Кроме основного цикла Роулинг написала три дополнительные книги, в их числе "Фантастические твари и где они обитают".

В 2020 году Роулинг вернулась к изданию детской литературы, выпустив сказку "Икабог".

Ранее мы писали, что HBO Max хочет снять сериал по вселенной "Гарри Поттера".

Фото: Instagram / jkrowling_official