HBO Max хочет снять сериал по вселенной "Гарри Поттера"

Стриминговая платформа HBO Max хочет выпустить сериал по вселенной "Гарри Поттера". Пока создание проекта находится на раннем этапе обсуждения. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники.
В настоящий момент руководство HBO Max беседует со сценаристами. Сюжет сериала держится в секрете. В частности, неизвестно, какой период жизни Гарри Поттера охватит картина. Также не сообщается актерский состав будущей ленты, даты начала съемок и выхода сериала.
Ранее стало известно, что британский актер Дэниэл Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера в продолжении франшизы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". При этом он поставил условие – чтобы в проекте не принимала участие писательница Джоан Роулинг. Такое решение Рэдклифф принял после ее пренебрежительных высказываний о трансгендерах.
"Трансгендерные женщины – это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека", - отметил актер.
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все