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В Петербурге обворовали участника ПМЭФ из Италии
Сегодня, 19:05
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В Петербурге обворовали участника ПМЭФ из Италии

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Неизвестный украл у итальянского гостя петербургского форума телефон.

Рано утром в четверг, 3 июня у участника Петербургского международного экономического форума, исполнительного директора Международной организации спортивной безопасности из Италии украли iPhone на улице в Петербурге.

Известно, что грабитель обнял иностранца на Итальянской улице, после чего второй не обнаружил у себя в кармане телефона. За кражу полиция на следующий день задержала 28-летнего гражданина Таджикистана, сообщает "Фонтанка"

Ранее по похожей схеме телефона лишился известный петербургский писатель Александр Пелевин. 

Фото: Pixabay

Теги: кража
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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