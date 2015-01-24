В Петербурге обворовали участника ПМЭФ из Италии

Неизвестный украл у итальянского гостя петербургского форума телефон.

Рано утром в четверг, 3 июня у участника Петербургского международного экономического форума, исполнительного директора Международной организации спортивной безопасности из Италии украли iPhone на улице в Петербурге.

Известно, что грабитель обнял иностранца на Итальянской улице, после чего второй не обнаружил у себя в кармане телефона. За кражу полиция на следующий день задержала 28-летнего гражданина Таджикистана, сообщает "Фонтанка".

Ранее по похожей схеме телефона лишился известный петербургский писатель Александр Пелевин.

Фото: Pixabay