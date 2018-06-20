На Ропшинском шоссе иномарка попала под автобус

По предварительной информации есть пострадавшие.

В пятницу, 12 апреля, в Петродворцом районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась вечером на Ропшинском шоссе в сторону КАДа. На участке дороги столкнулись "Хендай" и автобус. В результате ДТП иномарка оказалась под колесами общественного транспорта. Причины инцидента уточняются. На месте работали спасатели и сотрудники скорой помощи. По предварительной информации есть пострадавшие.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"