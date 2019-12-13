Подведены итоги Game Awards 2019

Лучшей игрой была признана экшн-адвенчура о приключениях синоби, пытающегося освободить своего господина.

В ночь с 12 на 13 декабря в Лос-Анджелесе подвели итоги шестой ежегодной церемонии The Game Awards. В результате стали известны главные достижения в индустрии киберспорта и компьютерных игр.

Лучшей игрой года стала экшн-адвенчура Sekiro: Shadows Die Twice, которая рассказывает о приключениях синоби, пытающегося освободить своего господина.

В категории "Лучший файтинг" (жанр компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой – прим. Ред.) победил Super Smash Bros. Ultimate. Лучшей стратегий признана Fire Emblem: Three Houses, а лучшим экшном — Devil May Cry 5.

Мобильной игрой года стала Call of Duty Mobile, лучшим мультиплеером назвали Apex Legends. Награду в номинации "Лучшая киберспортивная дисциплина" получила игра League of Legends.

Наделавшая много шума в 2019 году игра Death Stranding от Хидео Кодзимы победила сразу в двух номинациях — "Лучшая музыка" и "Лучшая режиссура".

Ранее "Яндекс" назвал самых популярных исполнителей 2019 года.

Видео: YouTube / PlayStation, thegameawards