Что известно о владельцах дома с подземной тюрьмой-крематорием в Ленобласти

Кроме физических лиц в списке Росреестра значится одна компания.

На днях петербуржцев потрясла новость о найденной во Всеволожском районе Ленобласти тюрьме с крематорием. Секретный объект находился под заброшенным домом в коттеджном поселке "Новый Петербург" и был старательно замаскирован.

Согласно данным Росреестра, у участка, на котором нашли тюрьму, было как минимум четыре собственника. Кроме физических лиц в списке значится одна компания. Это ныне ликвидированная ООО "Кредит доверия", которая занималась выдачей микрозаймов, пишет "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

Экс-директор компании Сергей Борисов рассказал, что купил участок в 2010 году по объявлению в сети. На тот момент на участке стоял совершенно другой дом, а не тот, что сейчас показывают в СМИ. Здание было меньше и по-другому спроектировано. Там жила семья, и никаких бункеров под домом не было – только погреб 10 на 10 метров.

Борисов уточнил, что покупал участок для коммерческих целей. В 2012 году предприниматель продал недвижимость некоему Евгению Попкову. Покупатель сам вышел на агента, который занимался продажей. Мужчина приобрел участок за сумму около 5 млн рублей. Он расплатился на месте наличными.

У нового владельца дом пробыл в собственности чуть больше года. По мнению бывшего собственника Сергея Борисова, который утверждает, что разбирается в строительстве, тюрьма появилась на участке гораздо позже.

Я видел фотографии с объекта. Бетон там совсем свежий. Ему максимум лет пять. Но что там было, для каких целей все это могло использоваться — ума не приложу Сергей Борисов

Ранее мы писали, что в Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием.

Фото: 47news