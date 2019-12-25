В Ленобласти нашли частную подземную тюрьму с крематорием

В бункере до сих пор стоят двухъярусные кровати, встроенные рукомойники и унитазы.

В Ленобласти журналисты 47news обнаружили заброшенный дом, а под ним огромный бетонный бункер.

Дом находится в 40 километрах от Петербурга, во Всеволожском районе Ленобласти. Сейчас дачная постройка заброшена, но под ней скрыт массивный бетонный бункер. Вход в него был замаскирован под гаражные ворота, за которыми лежит тяжёлая бетонная плита. Она поднималась и опускалась при помощи мощного гидравлического устройства.

В бункере до сих пор стоят двухъярусные кровати, встроенные рукомойники и унитазы. Двери в камеры стальные, напоминают двери в "Крестах". Также есть место для охраны, разъемы для видеокамер.

Рядом с домом находится строение, похожее на баню. Там был оборудован колодец в несколько бетонных колец, а на дне находилась печь, в которую мог поместиться человек. Как заявили источники в органах, у них есть результаты экспертизы о неких биологических останках, найденных в печи. Хотя, "биология" может остаться от чего угодно, хоть от грызунов.

Фото: 47news