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В Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием
Сегодня, 18:15
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В Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием

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Вход в бункер закопали спустя час после появления информации о нём в СМИ.

Во Всеволожском районе Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием, расположенную в коттеджном посёлке "Новый Петербург" Агалатовского поселения. Об этом сообщает издание 47news 19 июля. 

Информация о бункере в заброшенном частном доме появилась в понедельник, 19 июля, около 10 утра. Спустя час, в 11 часов, на место тут прибыли специалисты на грейдере, с помощью которого удалось засыпать вход в бункер. 

По информации издания, на место тут же прибыл Следственный комитет, который начал исследовать сооружение, дом и баню: перекопали территории, опросили местных жителей и проводили экспертизы. 

Фото: 47news 

Теги: бункер, крематорий, тюрьма
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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