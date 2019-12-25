В Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием

Вход в бункер закопали спустя час после появления информации о нём в СМИ.

Во Всеволожском районе Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием, расположенную в коттеджном посёлке "Новый Петербург" Агалатовского поселения. Об этом сообщает издание 47news 19 июля.

Информация о бункере в заброшенном частном доме появилась в понедельник, 19 июля, около 10 утра. Спустя час, в 11 часов, на место тут прибыли специалисты на грейдере, с помощью которого удалось засыпать вход в бункер.

По информации издания, на место тут же прибыл Следственный комитет, который начал исследовать сооружение, дом и баню: перекопали территории, опросили местных жителей и проводили экспертизы.

Фото: 47news