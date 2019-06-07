У журналиста имеются только царапины на спине и ссадины на руках, которые получены в момент задержания.

Члены Общественной наблюдательной комиссии не нашли следов побоев у Ивана Голунова. Об этом сообщают СМИ.

По словам посетителей, у журналиста имеются только царапины на спине и ссадины на руках, которые получены в момент задержания.

Сам Голунов отметил, что к нему уже приезжала бригада скорой помощи, которая зафиксировала ушибы и кровоподтеки.

Когда я просил предоставить адвоката у меня были стычки с оперуполномоченными заявил Голунов

Напомним, что сегодня в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге и в Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку коллеги.

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