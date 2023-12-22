Томми Табервилл оценил траты США на украинский кризис.

Американская администрация расходует в настоящее время на Украину порядка 80 тысяч долларов каждую секунду. Такие данные изложил член Сената Конгресса США, представитель Республиканской партии от штата Алабама Томми Табервилл, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Конгресса США. Политик полагает, то Вашингтон не может позволить себе такой уровень расходов, поэтому должен найти более удачные способы траты денежных средств от своих налогоплательщиков.

Сейчас мы печатаем, или сжигаем на Украине $80 тыс. в секунду. $4,6 млн в минуту. Мы больше не можем поддерживать. Мое понимание, выводы моего аппарата заключаются в том, что мы с 2014 года потратили $300 млрд на Украине Томми Табервилл, снатор США

Его заключения были оспорены на мероприятии заместителем министра обороны по финансам Майком Маккордом. Чиновник назвал такие оценки "слишком высокими". Он пояснил, что в администрации США потратили на Украину порядка 300 миллионов долларов ежегодно, но лишь в последние два года речь велась примерно о 40 миллиардах долларов.

Глава Пентагона ушел от ответа на вопрос о Крыме и завершении конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / CBS News