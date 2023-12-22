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Глава Пентагона ушел от ответа на вопрос о Крыме и завершении конфликта на Украине

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Ллойд Остин считает, что ВСУ могут победить на поле боя.

Шеф Пентагона отказался давать пояснения местным законодателям относительно того, как в Вашингтоне смотрят на вопрос о Крыме в контексте возможного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский министр по обороне Ллойд Остин, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Иностранец заметил, что киевский режим способен одержать победу над Россией. Спикер заметил, что имеет в виду сохранение Украины как суверенного и независимого государства. На вопрос члена Республиканской партии от штата Алабама Томми Табервилла о том, может Украина победить, Остин ответил утвердительно. Политик попросил прокомментировать и уточнить, каким образом бы выглядела данная победа.

Хотим, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым и демократическим государством, обладающим способностью защищать свою суверенную территорию и сдерживать агрессию. Это было нашей целью с самого начала, и это остается нашей целью. Но, да, они  могут добиться успеха.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Американский сенатор Эрик Шмитт, член Республиканской партии от штата Миссури поинтересовался у Ллойда Остина о том, означало ли бы возможное завершение регионального конфликта, согласно позиции Белого дома, восстановление контроля Киева над Крымом. В Пентагоне сначала выразили мнение о том, что полуостров "остается частью Украины". Однако далее комментировать эту тему Ллойд Остин не стал. 

Остин заявил, что США хотят, чтобы Украина стала членом НАТО "в какой-то момент в будущем".

Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: конгресс, крым, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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