Глава Пентагона оценил перспективы Киева по членству в военном блоке.

В американской администрации выступают за то, чтобы Украина стала членом Организации Североатлантического договора "в какой-то момент в будущем". Соответствующее предупреждение огласил американский министр по обороне Ллойд Остин, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Иностранец признал факт того, что если бы США находились на российском месте, то также бы выступали против включения киевского режима в военный блок. В Вашингтоне по-прежнему остаются привержены политике "открытых дверей" в НАТО.

Безусловно, если бы я был Россией, я бы такого не хотел. днако опять-таки: цель альянса заключается в том, чтобы включить Украину в альянс в какой-то момент в будущем. И, разумеется, Украина хочет это видеть. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Дополнительно Ллойд Остин ушел от ответа на вопрос местного сенатора, члена Республиканской партии от штата Алабама Томми Табервилла, в котором тот хотел узнать о соответствии действительности изложенные сравнительно недавно газетой The New York Times сведения о том, что на территории Украины на сегодняшний день действует 12 баз Центрального разведывательного управления США. Шеф Пентагона передал возможность ответа своему коллеге из ЦРУ.

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Фото и видео: YouTube / CBS News