Ллойд Остин прокомментировал воздушные атаки ВСУ на НПЗ в России.

Удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам способны негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс. Соответствующее предупреждение огласил американский министр по обороне Ллойд Остин, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен второго апреля объявил о том, Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признает российской. Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал в опубликованном 29 марта интервью иностранной газете The Washington Post, что власти США недовольны воздушными ударами по российским НПЗ и иным объектам топливно-энергетического комплекса.

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Фото и видео: YouTube / CBS News