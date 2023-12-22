Глава Пентагона: массовый голод в Газе станет причиной долгосрочного конфликта

Ллойд Остин не видит геноцида в палестинском анклаве.

Массовый голод на территории Сектора Газа приведет к росту насилия и станет причиной затягивания регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее предупреждение огласил американский министр по обороне Ллойд Остин, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Иностранный чиновник оценил обстановку, которая сложилась в палестинском анклаве. Однако он не увидел никаких признаков геноцида местных жителей. Таким образом шеф Пентагона ответил на вопрос члена Республиканской партии от штата Арканзас, сенатора Тома Коттона о том, совершает или нет Израиль геноцид палестинцев в Секторе Газе.

Этого не должно произойти. <...> Мы должны продолжать делать все возможное, и мы это делаем, чтобы подтолкнуть Израиль к оказанию гуманитарной помощи. У нас нет никаких свидетельств совершения геноцида. Ллойд Остин, шеф Пентагон

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Фото и видео: YouTube / CBS News