  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:11
49
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Пентагона: массовый голод в Газе станет причиной долгосрочного конфликта

0 0

Ллойд Остин не видит геноцида в палестинском анклаве.

Массовый голод на территории Сектора Газа приведет к росту насилия и станет причиной затягивания регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее предупреждение огласил американский министр по обороне Ллойд Остин, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Иностранный чиновник оценил обстановку, которая сложилась в палестинском анклаве. Однако он не увидел никаких признаков геноцида местных жителей. Таким образом шеф Пентагона ответил на вопрос члена Республиканской партии от штата Арканзас, сенатора Тома Коттона о том, совершает или нет Израиль геноцид палестинцев в  Секторе Газе.

Этого не должно произойти. <...> Мы должны продолжать делать все возможное, и мы это делаем, чтобы подтолкнуть Израиль к оказанию гуманитарной помощи. У нас нет никаких свидетельств совершения геноцида.

Ллойд Остин, шеф Пентагон

Остин: спецслужбы США изучат новые данные о происхождении "гаванского синдрома".

Фото и видео: YouTube / CBS News

Теги: ближний восток, геноцид, голод, израиль, конгресс, пентагон, сектор газа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии