Член Общественной палаты Ленобласти предложить сделать в метро вагоны только для женщин

Зампредседателя общественной палаты Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой дифференцировать общественный транспорт по половому признаку.

Владимир Петров, заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области, направил обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести в поездах метро отдельные вагоны, предназначенные только для женщин. Одним подземным транспортом, впрочем, инициатива общественного деятеля не ограничилась: в письме также высказывались идеи относительно создания женских трамваев и иных видов общественного транспорта. Текст письма оказался в распоряжении "Российской газеты".

На неоднозначное предложение успела отреагировать зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова - по ее мнению, транспортные проблемы и неудобства необходимо решать более конструктивными способами, иначе есть вероятность дойти до создания женских домов, кварталов и мероприятий. В социальных сетях, также живо откликнувшихся на предложение, поинтересовались у общественного деятеля, каким образом будут делиться в таком транспорте семьи, пары и группы знакомых.

С недавних пор стало принято делить общественные пространства на зоны для привитых и непривитых от коронавируса; в Кремле заявили о неминуемой дискриминации непривитых.

Владимир Петров известен своими зачастую абсурдными предложениями, ни одно из которых до сих пор не было принято. Это не помешало автору идеи о замене тела Ленина на куклу и борцу с кибер-борделями стать одним из советников губернатора Ленобласти.

Фото: Pexels и Facebook/Владимир Петров