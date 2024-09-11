Время прохождения границы РФ в 55 пунктах пропуска сократится до 10 минут

Виталий Савельев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране.

Время прохождения российской государственной границы грузовым автомобильным транспортом в 55 транспортных пунктах пропуска будет сокращено до десяти минут. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства ТАСС в рамках прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума сделал вице-премьер страны, бывший министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник добавил, что сейчас среднее время прохождения границы по всем КПП в РФ составляет примерно 38 минут.

381 пункт пропуска на сегодня, приоритетных - 87. Время прохождения границы будет сокращено до 10 минут в 55 автомобильных пунктах пропуска. Мы сможем достичь этих показателей за счет в том числе изменения логистики.... Перестраиваются, расширяются, добавляются дополнительные полосы. Виталий Савельев, вице-премьер РФ

Представитель правительства отметил, что сократить время досмотра грузовиков помогают властям так называемые портальные инспекционно-досмотровые комплексы. такие объекты позволяют проверять машину с водителем, который не выходит из ее кабины. Подобными досмотровыми комплексами власти намерены оснастить все автомобильные пункты пропуска в стране.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС