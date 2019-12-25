Автор идеи о замене тела Ленина на куклу и борец с кибер-борделями стал одним из советников губернатора Ленобласти

Владимир Петров вошел в реестр советников Александра Дрозденко на общественных началах.

Реестр советников губернатора Ленинградской области пополнился именем первого заместителя председателя региональной общественной палаты Владимира Петрова. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Ленобласти - в нем также уточняется, что Петров продолжит выполнять функции первого зама, но теперь займется дополнительно курированием тематики работы с общественными организациями и обеспечением взаимодействия палаты с внутриполитическим блоком Администрации Ленобласти.

В прошлом году Петров отказался от мандата депутата областного ЗАКСа, чтобы избежать конфликта с прокуратурой по поводу зарубежных активов. После этого он вскоре добровольно сложил с себя полномочия депутата Загривского поселения.

Владимир Петров известен своими неоднозначными инициативами, ни одна из которых не была принята: он предлагал заменить тело Ленина в мавзолее на куклу, а самого вождя пролетариата захоронить, выступал против "кибер-борделей с секс-роботами", которые якобы могут работать в Ленобласти благодаря лазейкам в законодательстве, предлагал создавать на территории области wi-fi избы вместо телефонных будок, ратовал за круглосуточную продажу шампанского в Новый Год и за разрешение родителям прогуливать работу 1 сентября, предлагал внедрить в школах вторую азбуку на латинице и закрыть доступ к соцсети ВКонтакте.

Это далеко не полный список инициатив Петрова. Одной из последних его идей было расследование прокуратурой и государственное регулирование деятельности Tik-Tok домов.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области