Член Конгресса США заявила о "правоте Гитлера"

Ее осудили за "неправильные и отвратительные" слова.

Член Конгресса США от штата Иллинойс Мэри Миллер заявила о правоте нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом сообщает телеканал WCIA.

С таким заявлением Миллер выступила на митинге "Матери за Америку". Она также отметила необходимость бороться за сердца и умы детей.

Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У кого есть молодежь, у того есть будущее". Мэри Миллер, Член Конгресса от штата Иллинойс

Большинство ее коллег осудили конгрессвумен за "неправильные и отвратительные" слова. Законодательное собрание Иллинойса в своем заявлении призвало Миллер уйти в отставку.

Ранее мы сообщили, что число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти.

Видео: YouTube / WGN News