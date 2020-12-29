Число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти

Новой жертвой стал сотрудник полиции Капитолия.

Число погибших американцев в результате беспорядков в Вашингтоне, которые начались 6 января, выросло до пяти. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Капитолия.

Офицер Брайан Сикник получил ранения во время разгона беспорядков, вступив в физический контакт с протестующими. В отделении он потерял сознание и был доставлен в больницу. Сикник скончался приблизительно 21:30 по местному времени 7 января. По данному факту начато расследование.

Первым о смерти сотрудника полиции Капитолия сообщил телеканал CNN. Однако позже правоохранители опровергли эту информацию. Сикник работал в ведомстве с июля 2008 года.

Ранее Пелоси назвала действия Трампа в Вашингтоне "подарком Путину".

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