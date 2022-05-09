Член Европарламента Мариани призвал ЕС прекратить вооружать Украину

По оценке Мариани, "Европа стала главным коммерческим представителем США".

Евросоюз должен прекратить финансирование и поставки оружия на Украину. С таким предложением выступил член Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

Он призвал не потакать коммерческим интересам США. Отвечая на вопросы журналистов, Мариани обратил внимание на попытку США втянуть Евросоюз в чужую войну. По его мнению, французская дипломатия не должна идти на поводу у ЕС и США.

Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев. Тьерри Мариани, член Европарламента

По оценке Мариани, "Европа стала главным коммерческим представителем США". Он саркастически предложил наградить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за политику поощрения импорта американских вооружений, сланцевого газа, нефти и вакцин от коронавируса.

Ранее мы сообщили, что Боррель предложил изъять замороженные российские активы в пользу Украины.

Видео: ВКонтакте / RMC