Боррель: замороженные российские активы следует изъять в пользу Украины

По оценке дипломата, вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является главным на повестке дня для стран ЕС. На эти нужды требуется "невероятная сумма денег".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с инициативой, связанной с изъятием замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

В качестве примера он вспомнил, как руководство США изъяло активы "на миллиарды долларов" у центрального банка Афганистана. По его словам, эти средства могут стать компенсацией жертвам терроризма и оказать гуманитарную помощь стране. Боррель подчеркнул, что такое решение "было бы логично".

Кто-то должен мне объяснить, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских денег. Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза

По оценке дипломата, вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является главным на повестке дня для стран ЕС. На эти нужды требуется "невероятная сумма денег". Боррель выразил надежду на то, что дискуссия о "военной компенсации" будет идти из России.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что киевское руководство рассматривает возможность изъятия замороженных на Западе резервов России. Ведутся переговоры с представителями администрации США. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ущерб стране после российской спецоперации уже достиг 600 млрд долларов.

Ранее мы сообщили, что Боррель соберет глав МИД стран ЕС в случае провала переговоров по эмбарго на нефть РФ.

Фото: European Comission